USA: AP zwolniła reportera za błędne stwierdzenie, że Rosja wystrzeliła rakiety, które spadły w Przewodowie

Agencja Associated Press poinformowała w nocy z wtorku na środę, że zwolniła reportera, który korzystając ze swych źródeł, napisał 15 listopada, iż Rosja dokonała ataku rakietowego, w którym zginęły w Polsce dwie osoby.

To reakcja AP na depeszę z 15 listopada Jamesa LaPorty, zajmującego się bezpieczeństwem narodowym. Pisał on, że śmiercionośny atak na terytorium Polski był dziełem Rosjan i powoływał się na źródło w amerykańskim wywiadzie, pragnące zachować anonimowość.

"W rzeczywistości, zgodnie z powszechnymi opiniami, śmiercionośne uderzenie w kraj NATO spowodowały rakiety przeciwlotnicze rosyjskiej produkcji wystrzelone przez Ukrainę" - stwierdziła agencja AP. Jak przyznaje, LaPorta chciał skomentować sprawę, lecz nie otrzymał na to od kierownictwa AP zezwolenia.

AP była pierwszą światową agencją, informującą 15 listopada o rakietach, które spadły na terenie Polski. Na jej depeszę powoływały się inne agencje, m.in. Reuters.

"Uważa się, że AP jest pierwszą organizacją newsową, poza polskimi mediami, która w zeszłym tygodniu poinformowała o ataku rakietowym. Błąd przypisujący winę Rosji był szczególnie szkodliwy ze względu na niebezpieczeństwo, jakie się z tym wiąże, zważywszy na zobowiązanie NATO do reakcji na napaść na kraj członkowski" - przyznała amerykańska agencja prasowa.

Jedna z jej wiceprezesów, a zarazem redaktor naczelna Julie Pace podkreśliła, że AP weryfikuje wszelkie rażące błędy i traktuje, jak dodała, swoje standardy bardzo poważnie.

"Jeśli nie stosujemy się do naszych standardów, nie mamy innego wyboru, jak tylko podjąć odpowiednie działania. Zaufanie do AP i do naszych raportów jest najważniejsze" - argumentowała Pace.

AP podała również, że dokonuje przeglądu swoich standardów, dotyczących korzystania z anonimowych źródeł i podkreśliła, że polityka agencji wymaga podania powodu zachowania anonimowości oraz potwierdzenia u drugiego źródła informacji pochodzących z poufnych źródeł.

"Za każdym razem musimy upewnić się, że stosujemy odpowiednie zasady dotyczące anonimowych źródeł i ogłaszania informacji wrażliwych, a także upewnić się, że nasz personel jest odpowiednio przeszkolony i jasno rozumie, jak wdrażać te standardy" - oświadczyła Pace.

Agencja przytacza też opinię profesora nauk politycznych w North Central College w Illinois Williama Mucka. Jego zdaniem incydent jest - zważywszy na potencjalne konsekwencje - szczególnie wyrazistym przypomnieniem o konieczności zachowania ostrożności przez dziennikarzy w trakcie wojennej zawieruchy.

"Zapominamy, że natura konfliktu polega na tym, że istnieje wiele niejasności i niepewności. Jest to powód do ostrożności" - ocenił Muck.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski