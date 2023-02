USA: Apele o położenie kresu przemocy podczas pogrzebu Tyre Nicholsa

Z udziałem m.in. wiceprezydent Kamali Harris odbyły się w środę w Memphis, w stanie Tennessee, uroczystości pogrzebowe śmiertelnie pobitego przez policjantów Tyre Nicholsa. Przedstawiciele władz i rodzina ofiary wzywali do zaprzestania przemocy.

W wypełnionym po brzegi kościele Harris mowiła, że matki na całym świecie modlą się do Boga o bezpieczne życie dzieci. Jak podkreśliła, Nichols zginął z rąk tych, którzy byli odpowiedzialni za zapewnienie ludziom bezpieczeństwa.

7 stycznia czarnoskórego 29-letniego Nicholsa obezwładniło I ciężko pobiło pięciu także czarnoskórych policjantów z Memphis, zarzucając mu "lekkomyślną jazdę". Pobili go mimo, że był skrępowany. Zmarł trzy dni później w rezultacie doznanych obrażeń.

"Jest to rodzina, która straciła syna i brata w wyniku aktu przemocy z rąk ludzi, którzy byli odpowiedzialni za zapewnienie im bezpieczeństwa. (…) Naród naszego kraju opłakuje was" - powiedziała Harris do krewnych Nicholsa.

Pięciu funkcjonariuszy, którzy aresztowali mężczyznę oskarżono o morderstwo drugiego stopnia. Dwóch innych zawieszono w wykonywaniu obowiązków.

Czarnoskóry aktywista z Nowego Jorku, który był niegdyś kandydatem na prezydenta, pastor Al Sharpton, domagał się w swym wystąpieniu sprawiedliwości. Przekonywał, że gdyby Nichols był biały nie zostałby tak ciężko pobity.

"Nie walczysz z przestępczością, samemu stając się przestępcą (…) To nie jest policja. To są punki" - ocenił. W kontekście walki czarnoskórych o swoje prawa, przekonywał, że nie ma nic nic bardziej uwłaczającego i obraźliwego niż postępowanie tych funkcjonariuszy.

Matka Nicholsa, RowVaughn Wells, wspominała syna jako "piękną osobę". Wzywała do zatwierdzenia ustawy George Floyd Policing Act wniesionej pod obrady Kongresu w 2001 roku po śmierci innego pobitego przez policjantaa. Projekt aktu prawnego ma na celu ukrócenie brutalności i przemocy policji.

"Nie powinno być żadnego innego dziecka cierpiącego w taki sposób, jaki mój syn i wszyscy inni rodzice, którzy stracili swoje dzieci" - mówiła Wells.

Biały Dom zapowiedział, że w sprawie tej ustawy prezydent Joe Biden będzie w czwartek rozmawiał z Kongresem.

"Brutalny atak wywołał w dużej mierze pokojowe protesty od Nowego Jorku po Los Angeles, jak również ponowne wezwania do reformy policji i kontroli wyspecjalizowanych jednostek policyjnych (…) na obszarach o wysokiej przestępczości" - podkreśliła telewizja CNN.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski