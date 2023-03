USA: Armia: nad Kentucky zderzyły się dwa śmigłowce wojskowe; los załóg nieznany

Dwa śmigłowce HH60 Blackhawk amerykańskich sił lądowych zderzyły się w środę wieczorem nad Kentucky - przekazała amerykańska armia. Dodano, że los załóg nie jest na razie znany. Maszyny wykonywały standardową misję treningową.

Do katastrofy doszło ok. godz. 22 w środę (godz. 5 rano w czwartek czasu polskiego); maszyny należały do 101. Dywizji Powietrznodesantowej, której siedzibą jest baza Fort Campbell na granicy stanów Kentucky i Tennessee - poinformowano w komunikacie amerykańskiej armii.

Zaznaczono, że los żołnierzy, którzy znajdowali się w śmigłowcach nie jest na razie znany. Nie podano dalszych szczegółów w tym liczebności załóg.