USA: Atak nożownika krzyczącego "Życie czarnych ma znaczenie !"

Czarnoskóry nożownik krzycząc "Życie czarnych ma znaczenie !" (Black lives matter) zaatakował białego mieszkańca apartamentowca w miejscowości Aurora, w stanie Kolorado - poinformowała policja. Stanie przed sądem oskarżony o przestępstwo z nienawiści.

Świadkowe zeznali, że napastnik zidentyfikowany jako 30-letni Steve Sinclair, zadawał mężczyźnie ciosy nożem mimo, że ten usiłował uciec. Mężczyzna został poważnie ranny.

Według notatki policjanta, którzy zatrzymał napastnika, zbliżył się on do niego mając krew na rękach i torsie powtarzając "życie czarnych ma znaczenie". Nie stosował się do jego poleceń.

Napastnik miał też powiedzieć "Pchnąłem go nożem, jestem psychopatą, jestem nożownikiem."

Sinclair został oskarżony o usiłowanie morderstwa i przestępstwo dokonane z powodu uprzedzeń. Zdaniem rodziny zaatakowanego mężczyzny, rany są na tyle poważne, że przez 6 tygodni nie będzie zdolny do pracy.