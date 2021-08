USA: Awaria elektryczności zakłóciła pracę połowy systemu metra w Nowym Jorku

Awaria elektryczności na kilka godzin zakłóciła pracę połowy systemu nowojorskiego metra w nocy z niedzieli na poniedziałek - powiedziała w poniedziałek gubernator stanu Nowy Jork, Kathy Hochul. Utknęło ponad 80 pociągów, usterkę naprawiono w poniedziałek nad ranem.

Zakłócenia w pracy metra trwały od godz. 21 czasu miejscowego w niedzielę, do godz. 1.30 w poniedziałek (3 - 7.30 czasu polskiego w poniedziałek).

Przywracanie działania systemu zostało opóźnione, ponieważ pasażerowie dwóch unieruchomionych pociągów samodzielnie wyszli na tory, zamiast czekać na przybycie ekip ratunkowych. "Nie chcemy, by pasażerowie tak postępowali; to niebezpieczne i powoduje kolejne opóźnienia w przywracaniu elektryczności" - podkreśliła Hochul.

Gubernator wyjaśniła, że do "bezprecedensowej" awarii doprowadził "zbieg wydarzeń, który nie wystąpił nigdy wcześniej". Początkowo doszło do krótkiej przerwy w dostawie elektryczności, której efektem był spadek napięcia w sieci w całym Nowym Jorku; później wystąpiły problemy z zapasowym systemem zasilania - tłumaczyła Hochul.

"Ale powiedzmy sobie jasno, to co stało się ostatniej nocy jest nie do zaakceptowania" - podkreśliła. Nie odnotowano, by z powodu awarii ktoś został ranny.