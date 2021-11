USA: Badanie: szczepionki dają silniejszą odporność niż przebyta infekcja

Badania opublikowane przez Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) wykazały, że szczepienie daje silniejszą odporność przeciwko Covid-19 niż przebyta wcześniej infekcja, choć w obu przypadkach utrzymuje się ona z reguły co najmniej przez sześć miesięcy - doniósł we wtorek "Washington Post".

Gazeta opisuje dwa artykuły opublikowane przez CDC jeszcze w piątek, choć szerzej dotąd nieznane. Pierwszy z nich to badanie dotyczące hospitalizowanych pacjentów z objawami podobnymi do Covid-19. Wykazało ono, że osoby nieszczepione, lecz po przebytej wcześniej infekcji koronawirusem pięciokrotnie częściej okazywały się być chore na Covid-19 niż osoby szczepione.

Drugi to podsumowanie biorące pod uwagę ponad 90 dotychczasowych badań oraz niepublikowane wcześniej dane samego CDC. Jak notują naukowcy, wyniki wskazują, że szczepienia dają "wyższy, silniejszy i bardziej stabilny poziom odporności w ochronie ludzi przed Covid-19 niż sama infekcja". Autorzy wskazują, że wynika to m.in. z faktu, że poziom przeciwciał u osób po zwalczonej infekcji jest znacznie bardziej zróżnicowany niż w przypadku szczepionek. W obu przypadkach dane wskazują na to, że odporność z reguły utrzymuje się co najmniej przez 6 miesięcy.

Eksperci ocenili też, że nie ma w tej chwili testu, za pomocą którego można by wiarygodnie ocenić stopień odporności u danej osoby.

Badania te mają znaczenie w kontekście debaty, która toczy się m.in. w Kongresie. Część ekspertów chce na przykład, by przebyte zakażenie traktować jako jedną dawkę szczepionki. Takie reguły obowiązują w wielu krajach, m.in. w Europie, lecz nie w USA.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński