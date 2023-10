USA: Badanie: w ciągu dekady liczba dzieci, które zginęły od kul z broni palnej, wzrosła o 87 proc.

Liczba dzieci w USA, które zginęły od kul, wzrosła z 1311 w 2011 r. do 2590 w 2021 r. - wynika z danych opublikowanych przez naukowców z pediatrycznego szpitala w Bostonie, podał w piątek portal dziennika "The Guardian".

Ponadto dane pokazują, że broń palna jest główną przyczyną przypadkowej śmierci dzieci.

"Ostatnie trendy w zakresie zgonów związanych z urazami pediatrycznymi są alarmujące" - zauważono w badaniu opublikowanym w czasopiśmie medycznym "Pediatrics".

Brytyjski portal przytacza dane z niedawnego raportu Everytown for Gun Safety, w którym wykazano, że stany o najsurowszych przepisach określających warunki przechowywania broni odnotowały między 1999 a 2022 spadek samobójstw wśród dzieci i młodych dorosłych. Tymczasem stany o najsłabszych regulacjach doświadczyły 39 proc. wzrostu liczby samobójstw z użyciem broni palnej.

Według Everytown for Gun Safety blisko połowa samobójstw dzieci w wieku od 10 do 17 lat została popełniona za pomocą broni palnej, a ponad 4,5 mln amerykańskich dzieci mieszka w domach, w których znajduje się co najmniej jedna sztuka naładowanej i niewłaściwie zabezpieczonej broni palnej.