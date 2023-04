USA: Bank Credit Suisse storpedował wewnętrzne dochodzenie w sprawie kont niemieckich nazistów z czasów wojny

Amerykańska komisja senacka oskarżyła we wtorek szwajcarski bank Credit Suisse o storpedowanie wewnętrznego dochodzenia w sprawie kont niemieckich nazistów z czasów wojny, poinformowała agencja Reutera.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Uzyskaliśmy informacje, że bank zrezygnował ze zgłębiania wątków odkrytych podczas dochodzenia", powiedział senator Chuck Grassley z Komisji Budżetu Senatu USA. W oświadczeniu opublikowanym w dniu Pamięci Holokaustu komisja podkreśliła, że praca niezależnego rzecznika, który miał nadzorować wewnętrzne dochodzenie została "w niewytłumaczalny sposób zakończona", a przekazywane przez bank dane były "niekompletne", poinformowała agencja AP.

Komisja, która ma jurysdykcję nad amerykańskim budżetem federalnym oraz nad budżetem Specjalnego Wysłannika ds. Holokaustu odnosiła się do dochodzenia wszczętego w 2020 roku w Credit Suisse w sprawie zarzutów postawionych bankowi przez Centrum Szymona Wiesenthala.

Centrum stwierdziło, że niemieccy nazistowscy emigranci w Argentynie wykorzystywali konta w szwajcarskim banku również po wojnie. Credit Suisse wszczął więc wewnętrzne dochodzenie, ale jak napisała komisja, w czerwcu ubiegłego roku od niego odstąpił. Dlatego komisja zażądała formalnie przekazania jej utajnionego przez bank raportu rzecznika.

Neil Barofsky, który pełnił podczas dochodzenia funkcję rzecznika, uprzedził w raporcie, że decyzja banku o wstrzymaniu dochodzenia "grozi utratą reputacji w oparciu o nieuniknione spekulacje na temat tego, co jeszcze mogłoby zostać znalezione, gdyby kontynuowano śledztwo", podała agencja AP. Barofsky stwierdził również, że Credit Suisse "nie przejrzał i nie zbadał wszystkich istotnych zapisów" - w tym nie sprawdził, czy spadkobiercy niemieckich nazistów próbowali uzyskać dostęp do kont.

Portal gazety "Financial Times" podkreślił zaś, że w początkowych miesiącach dochodzenia bank wykazywał się daleko idąca skłonnością do współpracy. Na tym etapie odkryto 80 kont należących do członków niemieckiej partii nazistowskiej, którzy ukryli się w Argentynie. Jednak w czerwcu ubiegłego roku bank nagle "gwałtownie zmienił kurs", zaczął utrudniać dochodzenie i zamknął śledztwo, napisał w cytowanym przez "FT" raporcie rzecznik.

Nim zamknięto dochodzenie, odnaleziono co najmniej 99 kont, z których większość nie była wcześniej znana, powiązanych z wyższymi urzędnikami nazistowskich Niemiec lub niemieckimi nazistowskimi uciekinierami z powojennej Europy. 70 kont, wskazujących na prawdopodobne związki z nazistami w Argentynie, otwarto po 1945 roku, a przynajmniej 14 z nich działało jeszcze po roku 2000.

Śledzące niemieckich zbrodniarzy nazistowskich Centrum Szymona Wiesenthala stwierdziło, że odsunięcie Barofsky'ego podkopało zaufanie do tego, czy proces badań był "uczciwy, niezależny i przejrzysty".