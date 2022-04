USA: Bank Światowy przeznaczy 170 mld dol. dla ubogich krajów, które dotknęły skutki wojny na Ukrainie

Bank Światowy przeznaczy 170 mld dol. w ciągu najbliższych 15 miesięcy dla krajów o niskich dochodach, które dotknęły gospodarcze skutki wojny na Ukrainie - głosi komunikat Banku, cytowany w sobotę przez agencję Ukrinform.

To największy tego rodzaju pakiet pomocowy dla państw rozwijających się, jaki Bank przyznał do tej pory. Do końca czerwca 50 mld dol. otrzymają "kraje zmagające się z gospodarczymi trudnościami w związku z inwazją Rosji na Ukrainę" - poinformował Bank.

Wojna sparaliżowała eksport produktów żywnościowych z Ukrainy, co doprowadziło do gwałtownych wzrostów cen żywności na całym świecie. Konflikt między Rosją a Ukrainą, które są bardzo ważnymi producentami zbóż, może doprowadzić do kryzysu żywnościowego w Afryce, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie.

W piątek, podczas wizyty w Waszyngtonie premier Ukrainy Denys Szmyhal uczestniczył w posiedzeniu poświęconym pomocy Ukrainie, zorganizowanym w Waszyngtonie przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy.

Na początku marca Bank Światowy zatwierdził 723 mln dolarów kredytów i grantów dla Ukrainy.