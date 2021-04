USA: Barack Obama do młodych na TikTok-u: zaszczepcie się jak najszybciej

Zaszczepcie się najszybciej jak się da - wezwał młodych Amerykanów na platformie społecznościowej TikTok były prezydent USA Barack Obama. Od blisko dwóch tygodni w Stanach Zjednoczonych na zastrzyk przeciwko Covid-19 mogą zapisać się wszyscy powyżej 16 roku życia.

"(Szczepienie) to jedyny sposób, byśmy wrócili do tego wszystkiego, co kochamy - od bezpiecznego spędzania czasu z dziadkami po koncerty i oglądanie na żywo rozgrywek sportowych" - przekonywał Obama.

Wzywając do zaszczepienia się "najszybciej jak się da", gospodarz Białego Domu w latach 2009-2017 przypomniał, że wszyscy Amerykanie powyżej 16 roku życia mogą zapisać się na zastrzyk przeciwko Covid-19. Jak zapewnił, wszystko jest bezpieczne.

Pod koniec kwietnia w USA spada tempo szczepień, a punktowo podaż preparatów przeciwko koronawirusowi przewyższa już popyt. Epidemiologów niepokoją sondaże, które wykazują, że nawet co czwarty Amerykanin deklaruje, że nie chce się zaszczepić. Władze starają się przekonać sceptyków i ostrzegają, że ich stanowisko może skutkować opóźnieniem w otwieraniu gospodarki.

TikTok to popularna wśród młodych platforma społecznościowa. Zgodnie z sondażami w USA, osoby poniżej 25 roku życia są mniej chętne do szczepień niż starsi.