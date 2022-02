USA: Bas-baryton Tomasz Konieczny: Giergijew nie zdystansował się od zbrodniczych poczynań Putina

Nowojorska Carnegie Hall, Filharmonia Wiedeńska i kilka innych instytucji odwołały występy rosyjskiego dyrygenta Walerija Giergijewa (ang. Valery Gergiev). Śpiewak operowy Tomasz Konieczny podkreślił, że rosyjski maestro nie zdystansował się od zbrodniczych poczynań Putina.

Polski bas-baryton przypomniał, że Wiedeńscy Filharmonicy wraz z Carnegie Hall "wylali" Giergijewa, który miał zaplanowaną serię koncertów w Nowym Jorku. Wcześniej zrobiła to mediolańska La Scala.

"Z wielką nadzieją powitałem deklarację mera Mediolanu, że jeśli Giergijew nie zdystansuje się do Putina i jego bezczelnej batalii o Ukrainę, umowa z nim w La Scali zostanie rozwiązana. Nie zdystansował się od zbrodniczych poczynań swojego kolegi i został z La Scali +wylany+. Nie zadyryguje tam +Damą Pikową+" - powiedział PAP Konieczny.

Zwrócił uwagę na piątkową decyzję burmistrza Dietera Reitera w sprawie Filharmoników Monachijskich, gdzie Giergijew jest głównym dyrygentem. Monachium to miasto bliźniacze Kijowa i Reiter wyraził "oszołomienie barbarzyńskim czynem" Putina. Wezwał Rosjanina, by do poniedziałku zdystansował się od inwazji na Ukrainę. W przeciwnym razie zapowiedział rozwiązanie z nim umowy.

"Jednym z bliskich kolegów Putina, co nie stanowi tajemnicy, jest Giergijew. Nie pracowałem osobiście z tym człowiekiem, ale obserwowałem z jaką butą i arogancją potraktował np. Orkiestrę Festiwalową Bayreuther Festspiele 2019, spóźniając się na każdą z przewidzianych dla niego prób o godzinę i dłużej" - wyjaśnił Konieczny.

"Świat naprawdę obejdzie się bez tej rosyjskiej buty i arogancji. Także świat kultury. Dosyć!" - argumentował śpiewak.

Mówił, że z przerażeniem przyjął wiadomość o putinowskiej zbrodniczej agresji na Ukrainę. Jak ocenił, ten "podły człowiek rozumie tylko jedno prawo - prawo pięści".

"Cierpię wraz z moimi wieloma przyjaciółmi z Ukrainy. A kiedy młodzi mężczyźni wracają tam, by walczyć za ojczyznę, +bo tak trzeba+, serce chce pęknąć" - akcentował.

Za zupełny zbieg okoliczności uznał zawierającą treści nawiązujące do ostatnich wydarzeń swoją najnowsza płytę z Kindertotenlieder Mahlera i nową kompozycją Aleksandra Nowaka do trzech wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, której premierę zapowiedziano na 12 marca w Operze Bałtyckiej w Gdańsku.

"Planując projekt nie zdawałem sobie kompletnie sprawy z tego, jak aktualne mogą się stać treści w nim zawarte" - wyjaśnił.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski