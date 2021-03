USA: Beverly Cleary, autorka popularnych książek dla dzieci, zmarła w wieku 104 lat

Amerykańska autorka ponad 40 książek dla dzieci Beverly Cleary, zmarła w czwartek w swoim domu w Carmel w Kalifornii, gdzie mieszkała od lat sześćdziesiątych XX wieku. Nie podano przyczyny śmierci- poinformował w piątek HarperCollins, wydawca jej książek

Prace Cleary nie oferowały heroicznych opowieści, lekcji życia ani wielkich przygód. Zamiast tego skupiały się na codziennym życiu dzieci, opowiadając ich historie z subtelnym humorem. Cleary wiedziała, co sprawia, że jej czytelnicy są szczęśliwi, przestraszeni, wściekli i zdezorientowani- przypomniał jej wydawca.

Cleary powiedziała New York Times, że miała szczęście,gdyż pozostały w niej silne wspomnienia z własnego dzieciństwa i że w twórczości wykorzystała również doświadczenia swoich dzieci- bliźniaków - chłopca i dziewczynki - urodzonych w 1955 r.

Cleary spędziła wczesne lata na farmie w Yamhill w stanie Oregon, zanim jej rodzina przeniosła się do Portland, gdy miała 6 lat. Mówiła, że nie czytała zbyt wiele, dopóki nie skończyła trzeciej klasy.

Autorka powiedziała, że aspirowała do pisania jako szóstoklasistka, ale najpierw została bibliotekarką. W bibliotece w Yakima w stanie Waszyngton młody chłopiec dał jej impuls do kariery pisarskiej, kiedy zapytał ją, gdzie mógłby znaleźć książki o "dzieciach takich jak my".

Cleary zdecydowała, że chce pisać o zwykłych "brudnych dzieciach", powiedziała Los Angeles Times, a nie o angielskich uczniach i dziewczynach, którzy zdawali się dominować w ówczesnej literaturze dziecięcej.

To doprowadziło do powstania "Henry Huggins", jej książki z 1950 roku o chłopcu dorastającym na Klickitat Street w Portland w stanie Oregon, niedaleko ulicy, na której mieszkała sama Cleary. To dało początek serii sześciu książek o Henrym i jego psie Ribsy, który został przyćmiony przez Ramonę Quimby, drugoplanową postać w życiu Henry'ego, która stała się bohaterką kolejnej serii w ośmiu tomach.

"Beverly po prostu pięknie oddaje istotę dzieciństwa" - powiedziała Timesowi autorka bestsellerów dla dzieci, Judy Blume. "Może nie wszyscy mamy takie dzieciństwo, ale wciąż jest w tym coś tak uniwersalnego. Myślę, że dzieci zawsze pokochają te książki ".

Poularne książki Cleary to "Ellen Tebbits", "Otis Spofford", "Lucky Chuck", "Mysz i motocykl" oraz dwa wspomnienia - "Moje dwie stopy" i "Dziewczyna z Yamhill". Jej książki sprzedały się w ponad 85 milionach egzemplarzy na całym świecie,przypomniało wydawnictwo HarperCollins.

"Jej ponadczasowe książki są potwierdzeniem wiecznego związku z przyjemnościami, wyzwaniami i triumfami, które są częścią każdego dzieciństwa" - powiedziała Suzanne Murphy, prezes i wydawca HarperCollins Children's Books.

W 1995 roku miasto Portland stworzyło Beverly Cleary Sculpture Garden for Children z posągami Ramony, Henry'ego i Ribsy'ego- bohaterów jej książek. Szkoła w mieście również nosi imię Cleary.

Biblioteka Kongresu ogłosiła Cleary "żywą legendą", a w 1984 roku przyznała jej Medal Newbery, przyznawany corocznie za najwybitniejszy wkład w literaturę dziecięcą w USA, szczególnie za "Drogi panie Henshaw", powieść o chłopcu, który zmaga się z rozwodzącymi się rodzicami.