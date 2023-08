USA: Biało-czerwona flaga z kotwicą Polski Walczącej powiewa w Nowym Jorku

W Nowym Jorku na maszcie Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej (PSFCU) zawisła we wtorek biało-czerwona flaga z kotwicą Polski Walczącej. Będzie powiewać przez 63 dni i przypominać o bohaterskim zrywie Polaków w Powstaniu Warszawskim.

"Sprzeciw wobec niesprawiedliwości, wobec agresji jest równie ważny, a może nawet ważniejszy od tego, czy ma się realne szanse, aby wygrać. Gdyby nie poświęcenie powstańców, dzisiaj prawdopodobnie by nas tu nie było. Oni pokazali światu, że polskiego narodu nie da się wymazać. Można zniszczyć budynki, brutalnie zamordować poszczególne osoby, jak podczas niemieckiej furii, po Powstaniu Warszawskim, kiedy Warszawa praktycznie została zniszczona i nie został kamień na kamieniu, ale polskiego narodu się nie da wymazać" - podkreślił w swym wystąpieniu konsul generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki.

W rozmowie z PAP Kubicki powiedział, że to, iż Polonia jest tak przywiązana do polskiej historii i chce ją pokazywać swoim sąsiadom, jest wzruszające i stanowi powód do dumy.

Zwrócił uwagę, że Polska przypomina o niezakończeniu pewnych spraw związanych z wojną. Mimo kolosalnych strat i zniszczeń m.in. w Powstaniu Warszawskim, Polacy nie otrzymali rekompensaty, co jest kwestią honorową, a nie żadną formą jałmużny.

"Jest to długiem historycznym Niemców wobec Polski. Ten dług musi zostać materialnie i niematerialnie spłacony" - przekonywał Kubicki.

Sybiraczka Helena Knapczyk określiła w rozmowie z PAP rocznicowe wydarzenia jako przepiękną inicjatywę. Zwróciła się z apelem o kontynowanie takich uroczystości w kolejnych latach.

"Druga wojna światowa była ogromnym ciosem dla Polski. Jest nie do uwierzenia, przez co nasz naród przeszedł nie tylko w Powstaniu Warszawskim, ale w ogóle: mordowanie, więzienie, zsyłka na Sybir, całe piekło II wojny światowej. O tym powinniśmy pamiętać i przekazywać tę wiedzę młodzieży" - powiedziała Knapczyk.

Szef PSFCU Bogdan Chmielewski wyjaśnił PAP, że Unia jest nie tylko sponsorem polonijnych wydarzeń, lecz także ich inicjatorem.

"Obchody Powstania Warszawskiego zainaugurowaliśmy kilkanaście lat temu. Nikt ich w ten sposób w Nowym Jorku nie świętował. Mamy maszty i na jednym biało-czerwona flaga powiewa na co dzień. Stwierdziliśmy, że przez 63 dni trzeba przypomnieć mieszkańcom Brooklynu, Polonii, o Powstaniu, ale chodzi nam przede wszystkim (o to), aby uczyć i pokazywać Amerykanom wspaniałą historię Polski" - mówił Chmielewski.

Komendant naczelny Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej Tadeusz Antoniak poinformował, że w szeregach tej organizacji byli też uczestnicy Powstania Warszawskiego.

"To oni przejęli tradycje walki o niepodległość Polski od naszych założycieli, żołnierzy Armii Błękitnej (armii polskiej we Francji). (…) Oni rzucali na stos swój życia los, oddawali życie, zdrowie. My mamy tylko o nich pamiętać i piękną, prawdziwą historię ich bohaterskiej walki o niepodległą Polskę pod hasłem +Bóg, Honor i Ojczyzna+ przekazywać następnym pokoleniom" - powiedział Antoniak.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski