USA: Biały Dom: 79 obywateli amerykańskich opuściło Gazę, łącznie jest tam ok. 400 rodzin

79 obywateli USA opuściło dotąd Strefę Gazy, przekraczając granicę z Egiptem - poinformował w czwartek prezydent Joe Biden. Jak przekazał rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby, łącznie w Strefie Gazy przebywa ok. 400 amerykańskich rodzin, a USA prowadzą rozmowy z Izraelem na temat przerw w walkach, by umożliwić im ewakuację.

"Dobre wieści - wydobyliśmy dzisiaj 74 Amerykanów, podwójnych obywateli" - powiedział Biden przed spotkaniem z prezydentem Dominikany Luisem Abinaderem.

Jak podał Kirby podczas czwartkowego briefingu prasowego, przez przejście graniczne w Rafah przedostaje się stopniowo coraz większa liczba cudzoziemców, w tym Amerykanów. W środę zrobiło to pięciu obywateli USA, zaś w czwartek - 74.

Według amerykańskich szacunków, w Strefie Gazy przebywa łącznie około 400 rodzin - 1,2 tys. osób, z czego dotąd około jedna trzecia przeszła przez proces, który umożliwi im ewakuację. Kirby podziękował rządom Egiptu i Kataru za pomoc w ewakuacji.

Dodał też, że w celu ułatwienia ewakuacji oraz dostarczenia pomocy humanitarnej do Gazy USA prowadzą rozmowy na temat "humanitarnych pauz" w operacjach Izraela. Do tej pory od 21 października z Egiptu do Strefy Gazy przedostało się ponad 220 ciężarówek z pomocą humanitarną, podczas gdy przed zamachami Hamasu było to kilkaset dziennie.

Odnosząc się do ofiar cywilnych izraelskich bombardowań Strefy, Kirby przyznał, że jest ich za dużo, lecz dodał, że USA dostrzegają, że Izrael stara się minimalizować liczbę zabijanych cywilów. Odmówił jednak skomentowania ostatniego ataku na obóz dla uchodźców i odniesienia się do oceny ONZ, że mógł on stanowić zbrodnię wojenną.

Pytany o ataki rakietowe libańskiego Hezbollahu na izraelskie wojska w północnym Izraelu, przedstawiciel Białego Domu stwierdził, że budzą one niepokój Waszyngtonu, ale mimo to USA nie dostrzegają sygnałów zwiastujących ofensywę szyickiej bojówki na pełną skalę.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński