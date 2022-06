USA: Biały Dom apeluje, aby nie podróżować na Ukrainę

Biały Dom zaapelował w środę do Amerykanów, aby nie podróżowali na Ukrainę po tym, jak pojawiły się doniesienia, że dwóch amerykańskich ochotników zaginęło pod Charkowem. Według CNN prawdopodobnie są oni w rosyjskiej niewoli.

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby powiedział na konferencji prasowej, że jeśli doniesienia CNN są prawdziwe, to "zrobimy wszystko, co w naszej mocy", aby doprowadzić do uwolnienia Amerykanów.

CNN w środę podała, że zaginieni to 39-letni Alexander John-Robert Drueke i 27-letni Andy Tai Ngoc Huynh. Obaj pochodzą z miasteczka Hartselle w stanie Alabama.

Według szefa ich jednostki, podlegającej dowództwu ukraińskiej 92. brygady zmechanizowanej, mężczyźni zaginęli 9 czerwca koło miejscowości Izbycke w obwodzie charkowskim w czasie rosyjskiego ataku.