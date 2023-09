USA: Biały Dom: Atak na Kostiantyniwkę przerażający, ale nie złamie ducha Ukraińców

Rosyjski atak na Kostiantyniwkę, który pochłonął życie 16 cywilów, był przerażający - powiedział w środę rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Dodał jednak, że mimo uporczywych ataków, Rosji nie uda się złamać ducha Ukraińców, ani determinacji partnerów Kijowa.

"Tylko dzisiaj, najnowszy atak pochłonął życie 16 ukraińskich cywilów. To nadal jest przerażające, że Rosja zabija cywilów, by spróbować złamać ducha Ukraińców. Ale tak jak w poprzednich przypadkach, to jej się nie uda" - powiedział przedstawiciel Białego Domu. Dodał, że USA i sojusznicy nadal będą wspierać Ukrainę.

Podczas środowego briefingu prasowego Kirby zapowiedział również, że USA nigdy nie uznają aneksji ukraińskich terytoriów, odnosząc się do planowanych na niedzielę wyborów regionalnych, które mają odbyć się również na ziemiach okupowanych przez Rosję.

Jak podkreślił, nie ma wątpliwości, że będzie to jedynie "ćwiczenie z propagandy". Dodał jednak, że służby USA mają informacje, że choć rezultat fikcyjnych głosowań jest z góry ustalony, część decydentów na Kremlu niepokoi brak podstaw prawnych dla przeprowadzenia przez Rosjan wyborów na okupowanej Ukrainie i ryzyko niskiej frekwencji.

Kirby oznajmił, że USA są w posiadaniu informacji świadczących o tym, że Kreml zamierza "sfabrykować" wynik głosowania.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński