Prezydent USA Joe Biden oraz przywódcy Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii są zdeterminowani, by kontynuować zwiększanie kosztów nałożonych na Rosję w związku z jej agresją przeciwko Ukrainie - podał Biały Dom w komunikacie z wideokonferencji liderów.

"Przywódcy podkreślili swoją determinację, by kontynuować podnoszenie kosztów ponoszonych przez Rosję za jej niesprowokowaną i nieusprawiedliwioną inwazję Ukrainy. Podkreślili też swoje zaangażowanie, by kontynuować dostarczanie pomocy wojskowej, gospodarczej i humanitarnej dla Ukrainy" - podał Biały Dom, podsumowując trwającą ok. pół godziny rozmowę Bidena z prezydentem Francji Emmanulemem Macronem, kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem i premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem.

Przywódcy mieli również omówić swoje rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz - w przypadku Scholza i Macrona - z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem.