USA: Biały Dom chce wysłać szczepionki przeciw Covid-19 do Meksyku i Kanady

Stany Zjednoczone zamierzają wysłać 2,5 mln dawek szczepionki firmy AstraZeneca przeciw Covid-19 do Meksyku i 1,5 mln dawek do Kanady - poinformowała w czwartek rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. Będzie to pierwszy przypadek wysyłki szczepionek USA poza granice kraju.

Na konferencji prasowej Psaki zastrzegła, że sprawa "nie została jeszcze zakończona". Ostatecznie Biały Dom ma wszystko potwierdzić w piątek, podając przy tym więcej szczegółów.

Psaki poinformowała również, że Stany Zjednoczone mają obecnie 7 milionów dawek AstraZeneki "do wydania".

Formalnie rzecz biorąc wysłanie szczepionek do Kanady i Meksyku będzie prawdopodobnie pożyczką. Gdyby tak się stało, sąsiedzi USA zobowiązani byliby w przyszłości do zwrócenia takiej samej liczby dawek preparatu. Zgodnie z medialnymi spekulacjami mogłyby to być substancje AstraZeneki lub inne.

Będzie to pierwszy przypadek wysłania przez USA szczepionek poza granice kraju. Biały Dom w środę potwierdził, że władze Kanady i Meksyku poprosiły Waszyngton o dostęp do preparatów przeciw koronawirusowi.

Stany Zjednoczone mają na ten moment zmagazynowane "dziesiątki milionów" dawek AstraZeneki, a do kwietnia mają ich mieć 50 milionów - informuje portal CNN. Firma nie wystąpiła jednak o zgodę na użycie do amerykańskich organów regulacyjnych; w USA trwają jeszcze testy jej produktu. Szczepionka ma jednak "zielone światło" od władz Kanady i Meksyku.

Proces szczepień nabiera w USA tempa, dziennie wykonuje się średnio ponad 2,2 mln zastrzyków. Szacuje się, że pod koniec marca liczba ta regularnie dobowo przekraczać będzie 3 miliony.

Kampanię szczepień w USA znacznie przyspieszyło dopuszczenie w marcu do użytku jednodawkowego preparatu firmy Johnson & Johnson. Do tej pory blisko 75 mln Amerykanów otrzymało co najmniej jedną dawkę, a to prawie jedna czwarta populacji.

Producenci zobowiązali się do dostarczenia do końca marca dawek wystarczających do pełnego zaszczepienia 130 mln Amerykanów. Do końca maja dostępnych dawek ma starczyć w USA dla 300 milionów osób. Przy rosnącej podaży niektóre stany otwierają centra masowych szczepień, m.in. na stadionach czy w halach sportowych.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski