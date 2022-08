USA: Biały Dom: Jasno powiedzieliśmy Talibom, co myślimy o ukrywaniu al-Zawahirego

Jasno zakomunikowaliśmy Talibom, co myślimy o ich ukrywaniu Ajmana al-Zawahirego i że jest to złamanie porozumienia z Dauhy - powiedział we wtorek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Poradził też Talibom, by wyciągnęli z zabicia terrorysty odpowiednie wnioski.

"Nie będę telegrafował z wyprzedzeniem naszych ciosów (...) Ale jasno zakomunikowaliśmy Talibom, że wiemy co zrobili" - powiedział Kirby podczas konferencji prasowej w Białym Domu, odnosząc się do ukrywania przez część Talibów szefa al-Kaidy w Kabulu. "Oni mówią, że chcą relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Mówią, że chcą finansowania. Jeśli tak jest, to powinni zwrócić uwagę na to, co zrobiliśmy w ten weekend i realizować swoje zobowiązania" - dodał.

Wcześniej doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan stwierdził, że Talibowie mogą ponieść konsekwencje za swoje zachowanie.

Kirby oświadczył, że zamach na terrorystę był przygotowany od miesięcy, a USA miały potwierdzenie - wizualne i na podstawie innych źródeł - że ofiara uderzenia to Zawahiri i że nie ucierpiał nikt inny. Dodał też, że USA będą wzmacniać swoje możliwości uderzania "zza horyzontu" (tj. bez obecności żołnierzy na miejscu). Zaznaczył, że w Afganistanie pozostało niewielu bojowników al-Kaidy, choć aktywne jest Państwo Islamskie Prowincji Chorasan (ISIS-Ch).

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński