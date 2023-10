USA: Biały Dom: jeśli Kongres nie wesprze finansowo Ukrainy, nasza pomoc będzie trwała jeszcze kilka miesięcy

Stany Zjednoczone będą mogły kontynuować pomoc dla Ukrainy "jeszcze przez kilka miesięcy", jeśli Kongres nie zagłosuje za wsparciem finansowym w nowym budżecie USA dla walczącego kraju - powiedział we wtorek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby.

Kirby zaznaczył, że dokładny czas trwania amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy będzie zależał od potrzeb ukraińskiej armii i tego, co będzie się działo "na polu bitwy" wobec zbliżającej się zimy.

Zwrócił jednak uwagę, że "czas jest przeciwko (Zachodowi), jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy". Podkreślił, że brak wsparcia w amerykańskim budżecie może doprowadzić do ogromnych zmian na polu walki z Rosją.

Deklaracje Kirby'ego były odniesieniem do wtorkowej telefonicznej rozmowy prezydenta USA Joe Bidena z przywódcami krajów sojuszniczych, Unią Europejską i NATO na temat dalszego skoordynowanego wsparcia dla Ukrainy.

"Prezydent Biden dał jasno do zrozumienia, że w żadnych okolicznościach nie możemy pozwolić, aby amerykańskie wsparcie dla Ukrainy zostało przerwane" - oświadczył.

Zdaniem rzecznika Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA mała grupa republikanów, którzy są przeciwni dalszej pomocy dla Ukrainy, nie może przekreślić dotychczasowych wysiłków na froncie walki z Rosją. "Taka utrata wsparcia sprawi, że (prezydent Rosji Władimir) Putin uwierzy, że może nas teraz przeczekać i kontynuować konflikt, dopóki nie upadniemy my, nasi sojusznicy i partnerzy" - powiedział Kirby.

"Przeciwstawienie się zdolnościom Putina do prowadzenia wojny z sąsiednim narodem może w rzeczywistości zapobiec większemu konfliktowi, w którym mogą być potrzebne wojska amerykańskie" - dodał Kirby.

Jak podał Biały Dom w komunikacie, we wtorkowej rozmowie telefonicznej uczestniczyli przywódcy Kanady, Niemiec, Włoch, Japonii, Polski, Rumunii, Wielkiej Brytanii i Francji, a także szefowie NATO, Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej.

Według prezydenta Andrzeja Dudy Biden w rozmowie zapewnił, iż Polska może być pewna stuprocentowego wsparcia ze strony NATO, zarówno Kwatery Głównej, jak i państw członkowskich w przypadku jakichkolwiek prowokacji.

"Głównym tematem była sytuacja na Ukrainie. Pan prezydent Joe Biden rozpoczął tę konferencję, przekazał nam, jaka jest sytuacja w Stanach Zjednoczonych, jak jest rzeczywiście sytuacja polityczna, także wokół Ukrainy. Zapewnił, że jest poparcie dla pomocy dawanej Ukrainie. Powiedział, że w Kongresie to wsparcie uzyska. Zarówno po stronie (Partii) Demokratycznej, jak i po stronie (Partii) Republikańskiej jest bardzo wielu kongresmenów, którzy popierają dalszą pomoc dla Ukrainy; to wsparcie jest znacznie większe, niż wydawałoby się to z przekazów medialnych" - powiedział prezydent.

Także agencja AFP pisze, że Biden podczas rozmowy zapewnił, że jest "optymistą co do dalszego wsparcia obu partii i obu izb" Kongresu dla Ukrainy, choć ta pomoc jest przedmiotem bardzo trudnych dyskusji budżetowych.

W sobotę, na kilka godzin przed możliwym shutdownem w USA, czyli zamknięciem urzędów w związku z nieuchwaleniem budżetu na nowy rok fiskalny, Kongres USA przyjął ustawę o tymczasowym 45-dniowym finansowaniu agencji rządowych. Prowizorium budżetowe nie przewiduje dodatkowych funduszy dla Ukrainy.