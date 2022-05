USA: Biały Dom: Jesteśmy przekonani, że NATO przyjmie Szwecję i Finlandię

Administracja amerykańska jest przekonana, że pomimo niechęci Turcji do poparcia przystąpienia Szwecji i Finlandii do NATO konsensus zostanie osiągnięty, poinformowała we wtorek podczas briefingu na pokładzie prezydenckiego samolotu rzeczniczka Białego Domu Karin Jean-Pierre, donosi Ukrinform.

"Jesteśmy przekonani, że Sojusz osiągnie konsensus w sprawie procesu akcesyjnego Szwecji i Finlandi" - powiedziała rzeczniczka Białego Domu.

"Nie mogę mówić w imieniu rządu tureckiego o tym, czego potrzebuje lub co chce osiągnąć. Ale znowu czujemy się pewni, że osiągniemy porozumienie " - podsumowała rzeczniczka administracji USA.

Recep Tayyip Erdogan powiedział w piątek, że Turcja, członek NATO, nie poprze członkostwa Szwecji i Finlandii w Sojuszu z powodu sankcji wobec jego kraju. Ponadto Erdogan oskarżył oba kraje o rozmieszczanie kurdyjskich "organizacji terrorystycznych" na ich terytoriach.

Rządy Szwecji i Finlandii zaplanowały na środę formalne złożenie wniosków o członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim - po przeprowadzeniu w każdym z krajów wszystkich procedur niezbędnych do podjęcia tej decyzji.

Prezydent USA Joe Biden przyjmie w czwartek premier Szwecji Magdalenę Andersson i prezydenta Finlandii Sauliego Niinisto. Przywódcy będą rozmawiać o akcesji tych krajów do NATO i pomocy dla Ukrainy - poinformowała we wtorek rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre