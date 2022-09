USA: Biały Dom: jeżeli Rosja uczyni kroki w kierunku aneksji terytorium Ukrainy, nałożymy nowe sankcje

Jeśli Rosja posunie się dalej w anektowaniu Ukrainy, to USA i ich sojusznicy są przygotowani do nałożenia kolejnych ograniczeń ekonomicznych na Moskwę - ogłosiła w piątek rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre. Rosyjscy okupanci prowadzą pseudoreferenda w sprawie przyłączenia zajmowanych przez siebie terenów Ukrainy do Rosji.

"Wiemy, że te referenda będą manipulowane" - podkreśliła Jean-Pierre.

Władze okupacyjne w zajętych częściowo przez rosyjskie wojska czterech obwodach na wschodzie i południu Ukrainy prowadzą od piątku pseudoreferenda w sprawie przyłączenia tych terenów do Rosji. Te działania - określone przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego jako "farsa" - mają potrwać do wtorku.

USA nie mają powodu, by zmieniać stopień gotowości swoich sił nuklearnych - przekazała także rzeczniczka Białego Domu. Odniosła się w ten sposób do słów prezydenta Władimira Putina, który ostrzegł, że Rosja użyje "wszystkich niezbędnych środków" w wypadku zagrożenia państwa.

"Oczywiście traktujemy te groźby bardzo poważnie, ale obecnie nie widzimy żadnych powodów, by modyfikować nasze własne stanowisko dotyczące broni nuklearnej" - zaznaczyła Jean-Pierre.

