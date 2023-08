USA: Biały Dom: nie ma dowodów, by Rosja stała za przewrotem w Nigrze

Nie ma dowodów, by Rosja stała za przewrotem w Nigrze, ani by go aktywnie wspierała - oświadczył we wtorek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Dodał też, że USA nie widzą na razie potrzeby ewakuacji swoich obywateli z tego kraju.

"Szczerze mówiąc, naszym zdaniem nie ma żadnych oznak, by Rosja za tym stała, by Rosja wspierała to materialnie, lub w jakikolwiek inny sposób praktycznie pomagała, by była w jakiś sposób odpowiedzialna za to, co się dzieje" - powiedział Kirby podczas briefingu prasowego online, odnosząc się do przewrotu wojskowe w Nigrze.

Dodał, że szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn znany jest z przypisywania sobie odpowiedzialności za podobne wydarzenia, lecz Biały Dom nie jest "zbytnio zaniepokojony jakimiś potężnymi rosyjskimi efektami".

Zaznaczył, że afrykańscy przywódcy coraz bardziej uświadamiają sobie, że partnerstwo z Rosją nie jest w ich interesie, o czym świadczyć miała niewielka liczba gości podczas szczytu Afryka-Rosja w Petersburgu.

Pytany o francuską ewakuację z Nigru, Kirby stwierdził, że USA nie widzą na razie potrzeby ewakuacji i nie podjęły decyzji o wysłaniu w region dodatkowych sił, by wspomóc ewentualną akcję.

Odnosząc się do groźby przywódców krajów ECOWAS (Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej) o możliwej interwencji zbrojnej w Nigrze, by przywrócić do władzy demokratycznie wybranego prezydenta Mohameda Bazouma, przedstawciel Białego Domu odmówił spekulacji na ten temat. Dodał jednak, że USA wciąż widzą "okno do dyplomacji".

Według Politico, Pentagon zdecydował się zawiesić misję szkolenia i doradzania nigryjskim siłom "oczekując na rozwiązanie sytuacji". Według portalu, przedstawiciele USA unikają na razie nazywania przewrotu w Nigrze zamachem stanu, bo wiązałoby się to z koniecznością wstrzymania pomocy dla tego kraju.

W Nigrze stacjonuje ok. 1,1 tys. amerykańskich żołnierzy w ramach misji antyterrorystycznej i szkolenia nigryjskich sił do zwalczania dżihadystów. Region Sahelu stał się w ostatnich latach jednym z głównych pól działań islamistów.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński