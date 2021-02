USA: Biały Dom: nie zamierzamy zapraszać Rosji do G7

USA nie zamierzają zapraszać Rosji do Grupy G7 - oznajmiła w piątek rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. Jak dodała, jakiekolwiek zaproszenie musiałoby zostać wystosowane po konsultacjach z członkami Grupy.

Psaki odpowiedziała w ten sposób na pytanie dziennikarzy, odnoszące się do komentarzy byłego prezydenta Donalda Trumpa, który wyrażał chęć zaproszenia Rosji na szczyty G7.

"Nie sądzę, byśmy ponawiali lub wysyłali nowe zaproszenia dla Rosji. Oczywiście takie zaproszenie musiałoby zostać wydane wspólnie z naszymi partnerami z G7" - powiedziała rzeczniczka.

W piątek prezydent Biden odbył swoje pierwsze rozmowy w ramach szczytu Grupy, zorganizowanego wirtualnie przez Wielką Brytanię. Wziął też udział w wirtualnej edycji dorocznej Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Psaki oznajmiła również, że administracja nie zamierza znosić antyirańskich sankcji, ani podejmować żadnych innych dodatkowych kroków przed rozmowami z przedstawicielami reżimu w Teheranie.

W czwartek Waszyngton zadeklarował, że jest gotów do podjęcia rozmów na temat powrotu do porozumienia atomowego z Iranem (JCPOA) z 2015 r. W ramach umowy Iran zobowiązał się do ograniczenia swojego programu atomowego w zamian za zniesienie sankcji, jednak w 2018 r. administracja Trumpa wycofała się z traktatu i przywróciła restrykcje.