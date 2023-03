USA: Biały Dom o nakazie aresztowania Putina: Popieramy pociągnięcie do odpowiedzialności zbrodniarzy wojennych

Nie ma wątpliwości, że Rosja popełnia zbrodnie wojenne na Ukrainie. Popieramy pociągnięcie do odpowiedzialności zbrodniarzy wojennych - oznajmił Biały Dom w oświadczeniu cytowanym przez CNN. To komentarz administracji USA w sprawie wydania nakazu aresztowania Władimira Putina i Marii Lwowej-Biełowej przez Międzynarodowy Trybunał Karny.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Nie ma wątpliwości, że Rosja popełnia zbrodnie wojenne i okrucieństwa na Ukrainie. Jasno mówiliśmy, że odpowiedzialni za nie muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności (...) Popieramy pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców zbrodni wojennych" - napisano w oświadczeniu.

W podobnym tonie wypowiedział się rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Pytany przez CNN, czy spodziewa się, że Władimir Putin kiedykolwiek zostanie rozliczony przez MTK ze swoich zbrodni, powiedział, że "nie wie, jak będzie wyglądał stan końcowy". Zaznaczył jednak, że haski trybunał jest niezależnym aktorem i "będzie musiał działać w oparciu o dowody, jakie mają". Zapowiedział też, że USA w dalszym ciągu będą pomagać Ukrainie zbierać i analizować dowody rosyjskich zbrodni i zbrodni przeciwko ludzkości.

"Nie zrezygnujemy z rozliczania tych zbrodni wojennych, niezależnie jak długo to może potrwać" - powiedział.

Kirby odmówił jednak odpowiedzi na pytanie, czy USA aresztowałyby Putina, gdyby zdecydował się przylecieć do Nowego Jorku np. wystąpić podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ocenił, że taki scenariusz jest "bardzo mało prawdopodobny".

USA nie są sygnatariuszem statutu rzymskiego i nie uznają jurysdykcji MTK. Według doniesień m.in. "New York Times" z tego powodu Pentagon miał blokować wysyłanie dowodów rosyjskich zbrodni wojennych do Hagi. W lutym finansowany przez Departament Stanu ośrodek Uniwersytetu Yale opublikował raport dokumentujący tysiące przypadków wywozu ukraińskich dzieci do Rosji, co - jak stwierdzono - stanowi zbrodnię wojenną i złamanie przepisów konwencji o ludobójstwie.

Właśnie sprawa wywozu dzieci była powodem wydania przez MTK nakazu aresztowania Putina; sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy by sądzić, że jest on odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. W tej samej decyzji MTK wydał również nakaz aresztowania rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej, oskarżanej o te same zbrodnie.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński