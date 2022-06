USA: Biały Dom: podczas szczytu NATO ogłosimy dalsze kroki dla wzmocnienia bezpieczeństwa

Podczas szczytu NATO w Madrycie Stany Zjednoczone ogłoszą kolejne kroki w kierunku wzmocnienia europejskiego bezpieczeństwa, uzupełniając znaczące zwiększenie sił przez innych sojuszników - zapowiedzieli przedstawiciele administracji prezydenta Joe Bidena. USA mają również zaproponować kolejne sankcje przeciwko Rosji.

Urzędnicy Białego Domu przedstawili podczas telefonicznej konferencji plany na nadchodzącą podróż Bidena do Niemiec i Hiszpanii na szczyty G7 (26-28 czerwca) i NATO (29-30 czerwca).

Omawiając pierwsze ze spotkań oficjele zapowiedzieli, że przyniesie on szereg rezultatów, w tym przedstawienie "konkretnego zestawu propozycji, by zwiększyć presję na Rosji i zademonstrować nasze wsparcie dla Ukrainy", a także w kwestii ograniczenia wpływu wojny na wzrost cen i bezpieczeństwo żywnościowe. Ogłoszony zostanie też formalny start globalnego programu inwestycji infrastrukturalnych dla państw o niskich i średnich dochodach, Build Back Better World (B3W). Program ma być odpowiedzią na chińską Inicjatywę Pasa i Szlaku.

Z kolei podczas szczytu NATO w Madrycie, "Stany Zjednoczone ogłoszą kroki, by wzmocnić europejskie bezpieczeństwo, obok poważnych nowych wkładów ze strony sojuszników".

Urzędnicy zapowiedzieli też, że nowa koncepcja strategiczna NATO, która zostanie przyjęta podczas szczytu, po raz pierwszy wyjaśni strategię i postawę Sojuszu wobec Chin.

"To pokazuje, że Ukraina nie sprawiła, że odwróciliśmy uwagę od Chin. Wręcz przeciwnie" - powiedział jeden z oficjeli, zaznaczając, że podczas szczytu NATO obecni będą także liderzy Japonii, Korei Płd., Australii i Nowej Zelandii. Na szczyt G7 do Bawarii zostali zaproszeni z kolei przywódcy Indii, Argentyny, Senegalu, Indonezji i RPA.

Podczas obydwu spotkań wystąpi również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Biały Dom zapowiedział, że Waszyngton "w bliskiej przyszłości" ogłosi kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Kijowa.

