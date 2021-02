USA: Biały Dom podpisał kontrakty na 200 mln dodatkowych szczepionek na koronawirusa

Rząd Stanów Zjednoczonych sfinalizował w czwartek kontrakty na zakup 200 milionów dodatkowych dawek szczepionki na koronawirusa - powiedział prezydent USA Joe Biden. Mają one pochodzić od koncernów farmaceutycznych Pfizer i Moderna.

"Dziś po południu podpisaliśmy kontrakty na dodatkowe 100 milionów szczepionek Moderny i 100 milionów szczepionek Pfizera" - powiedział Biden podczas wizyty w Narodowym Instytucie Zdrowia (NIH), który mieści się na obrzeżach Waszyngtonu.

"Kupiliśmy teraz wystarczająco dużo szczepionek, aby zaszczepić wszystkich Amerykanów" - powiedział Biden. Dodał, że Stany Zjednoczone, które mają populację około 330 milionów, są na dobrej drodze, aby do końca lipca zaszczepić 300 milionów osób.

Biden skrytykował także program szczepień przeciwko koronawirusowi, który odziedziczył po swoim poprzedniku Donaldzie Trumpie i wezwał Amerykanów do cierpliwości, obiecując naprawę tej sytuacji. "Przez jakiś czas będziemy musieli się z tym zmagać, ale zamierzamy to naprawić" - powiedział amerykański prezydent.

Podkreślił, że Trump, który spędził ostatnie dwa miesiące urzędowania na daremnych próbach unieważnienia wyników wyborów prezydenckich z 3 listopada, nie zamówił wystarczającej ilości szczepionek i nie zrobił wystarczająco dużo, aby zorganizować dobrze mechanizm szczepień w kraju.

"Podczas gdy naukowcy wykonali swoją pracę, opracowując szczepionki w rekordowo krótkim czasie, mój poprzednik - będę bardzo szczery - nie wykonał swojej pracy, którą było ogromne wyzwanie zaszczepienia setek milionów ludzi" - powiedział Biden.

Podkreślił, że program szczepień, który odziedziczył po Trumpie, był w "znacznie gorszym stanie", niż się spodziewał. "Naprawienie zajmie trochę czasu" - zaznaczył Biden.

Według Bidena liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w USA prawdopodobnie osiągnie 500 000 w przyszłym miesiącu. Prezydent wezwał w związku z tym ponownie Amerykanów do noszenia maseczek, aby maksymalnie zminimalizować rozprzestrzenianie się Sars-CoV-2.

Pod koniec stycznia Biden zapowiadał, że tempo szczepień w USA powinno wkrótce zwiększyć się do 1,5 mln dziennie, a amerykańska populacja może osiągnąć odporność zbiorową do końca lata. Przestrzegł jednak, że do tego czasu liczba ofiar pandemii może sięgnąć 600 tys.