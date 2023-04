USA: Biały Dom: pomagamy Amerykanom wydostać się z Sudanu

Stany Zjednoczone aktywnie pomagają obywatelom USA w opuszczeniu Sudanu - powiedział w poniedziałek doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan. We wspieraniu akcji uczestniczy amerykańskie wojsko.

"Aktywnie umożliwiamy wyjazd amerykańskich obywateli, którzy chcą opuścić Sudan" - powiedział Sullivan podczas briefingu prasowego. Jak dodał, do zabezpieczenia i wsparcia wyjazdu Amerykanów lądowymi konwojami z Chartumu do Port Sudan i poza granice kraju rozmieszczono w regionie środki rozpoznania a w drodze są też amerykańskie okręty. Amerykańskie wojsko ustanowiło też specjalną linię komunikacyjną z obiema stronami konfliktu w Sudanie, by "jasno powiedzieć im, że są odpowiedzialne za zapewnienie ochrony cywilów".

Sullivan podkreślił, że są to nadzwyczajne kroki, bo zwykle w podobnych sytuacjach władze USA nie organizują ewakuacji cywilów. Zasugerował też, że nadal trwające walki w Sudanie nie pozwalają obecnie na pełną ewakuację.

Wcześniej, w niedzielę nad ranem, amerykańscy komandosi ewakuowali z Chartumu helikopterami ok. 90 pracowników amerykańskiej ambasady, co rozpoczęło falę ewakuacji dyplomatów z sudańskiej stolicy. Jak powiedział Sullivan, prezydent Biden zdecydował się nakazać ewakuację ze względu na możliwość, że wewnętrzny konflikt w Sudanie może trwać długo.

"Nie mogliśmy po prostu czekać aż to wszystko się skończy" - powiedział doradca prezydenta. Jednocześnie stwierdził, że USA są w kontakcie z obiema stronami, sudańską armią i paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF) i wzywają je do zaprzestania walk.

Według CNN w Sudanie przebywa ok. 16 tys. obywateli USA, głównie posiadających obywatelstwo obu krajów.

Jak powiedział rzecznik Pentagonu gen. Pat Ryder, w okolice udadzą się amerykańskie okręty USS Truxtun i USS Puller.

"Idea polega na tym, by mieć te zdolności w razie potrzeby transportu obywateli w inne miejsce, albo gdy potrzebna będzie opieka medyczna" - tłumaczył.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński