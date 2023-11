USA: Biały Dom: pomoc dla Ukrainy musi być kontynuowana

Pomoc dla Ukrainy musi być kontynuowana, Ukraina jej potrzebuje i dlatego naciskamy na Kongres, by ją zapewnił - powiedziała we wtorek rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre, odpowiadając na pytanie PAP.

Jean-Pierre odniosła się w ten sposób podczas wtorkowego briefingu w Białym Domu do listu, który wystosowali szefowie resortów dyplomacji, obrony i finansów do Kongresu, wzywając do przyjęcia pakietu pomocy gospodarczej dla Kijowa. Ministrowie ostrzegli, że bez zasilenia ukraińskiego budżetu przez USA, Ukraina nie będzie w stanie dalej bronić się na polu walki.

Pytana przez PAP, czy brak dalszej pomocy ekonomicznej rzeczywiście może w ocenie administracji skutkować klęską Ukrainy, rzeczniczka odparła: "Bardzo jasno mówimy o wadze pomocy dla dzielnego ukraińskiego narodu, który odpiera tę agresję Rosji już prawie od dwóch lat. Mówimy o tym, że oni potrzebują naszej pomocy, że musimy zapewnić, by była ona kontynuowana. (...) Ona musi być kontynuowana".

Pytana, czy według Białego Domu dodatkowe środki finansowe dla Ukrainy są zagrożone, nie odpowiedziała wprost, lecz zwróciła uwagę, że pomoc dla Ukrainy cieszy się poparciem polityków obydwu partii. Odmówiła jednak podania szczegółów negocjacji z Kongresem na ten temat.

Według źródeł PAP w Kongresie, znaczna część republikańskich kongresmenów sprzeciwia się dalszej pomocy ekonomicznej dla Kijowa. Biały Dom zwrócił się o przyznanie 11,8 mld dolarów na zasilenie budżetu ukraińskiego w ramach pakietu, opiewającego na ponad 105 mld dolarów, zawierającego środki na pomoc Ukrainie, Izraelowi, państwom Indo-Pacyfiku oraz na wzmocnienie południowej granicy w świetle kryzysu migracyjnego.

Poza kwestią pomocy dla Ukrainy, Republikanie twierdzą, że zaproponowane przez administrację działania na rzecz ochrony granic są niewystarczające i domagają się znacznego zaostrzenia polityki migracyjnej, a nie tylko uszczelnienia granic. Jean-Pierre nazwała propozycję Republikanów "niepoważną".

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński