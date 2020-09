USA: Biały Dom: prezydent z niecierpliwością oczekuje na współpracę z nowym premierem Japonii

Prezydent USA Donald Trump z zadowoleniem przyjął informację o wyborze nowego premiera Japonii - powiadomił w środę Biały Dom. Prezydent z niecierpliwością oczekuje współpracy z Yoshihide Sugą i kontynuowania realizacji "wizji wolnego i otwartego regionu Indo-Pacyfiku".

"Relacje między Stanami Zjednoczonymi a Japonią nigdy nie były silniejsze, a prezydent Trump nie może się doczekać współpracy z premierem Sugą, aby je jeszcze wzmocnić" - czytamy w oświadczeniu Białego Domu, wydanym po wyborze Sugi na szefa rządu.

Nowy przewodniczący rządzącej Japonią Partii Liberalno-Demokratycznej (PLD) został w środę formalnie wybrany na premiera przez obie izby japońskiego parlamentu. Suga zastąpi na tym stanowisku Shinzo Abego, który pełnił urząd przez prawie osiem lat.

71-letni Suga, który był głównym sekretarzem gabinetu Abego, zapowiedział, że będzie kontynuował politykę poprzednika. Abe sprawował funkcję szefa rządu najdłużej spośród wszystkich premierów w historii Japonii; ogłosił niedawno rezygnację z powodów zdrowotnych.

19 stycznia br., w 60. rocznicę podpisania przez USA i Japonię traktatu o bezpieczeństwie, Trump wzywał Tokio do umocnienia i pogłębienia sojuszu, przy czym jeszcze pół roku wcześniej amerykański przywódca pakt ten krytykował.

Traktat zobowiązuje USA do obrony Japonii, która na podstawie opracowanej na nowo po II wojnie światowej konstytucji zrzekła się prawa do prowadzenia wojen. W zamian Japonia zapewnia bazy wojskowe wykorzystywane przez Amerykanów do utrzymywania wpływów w Azji. W Japonii stacjonuje ok. 54 tys. amerykańskich żołnierzy, a także lotniskowiec USS Ronald Reagan, który jest jedyną taką jednostką sił amerykańskich stacjonującą poza USA.

W lutym br. Trump zapowiedział odnowienie dialogu w sprawie bezpieczeństwa regionu Indo-Pacyfiku (ang. Quad - Quadrilateral Security Dialogue). Do tej nieformalnej inicjatywy należą USA, Japonia, Indie i Australia. Wpisuje się ona w nową strategię USA, która ma równoważyć oddziaływanie militarne i ekonomiczne Chin w regionie Oceanu Indyjskiego i Spokojnego. Celem inicjatywy jest przeciwdziałanie terroryzmowi i zapewnienie bezpieczeństwa szlakom morskim.

Quad powstał w 2007 r. z inicjatywy ówczesnych: premiera Japonii Abego, wiceprezydenta USA Dicka Cheneya, premiera Australii Johna Howarda i premiera Indii Manmohana Singha.