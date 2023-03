USA: Biały Dom: Rosja stara się uzyskać dodatkowe dostawy broni z Korei Płn. m.in. za żywność

Mamy informacje o staraniach ze strony Rosji w sprawie dodatkowych dostaw broni i amunicji z Korei Północnej m.in. w zamian za żywność - powiedział w czwartek rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego (NSC) John Kirby. Ministerstwo skarbu (finansów) USA objęło sankcjami obywatela Słowacji, który miał pośredniczyć w transakcji.

Jak powiedział Kirby podczas wirtualnego briefingu prasowego, administracja USA posiada informacje, że w obliczu wyczerpujących się zasobów amunicji, Rosja "aktywnie" stara się uzyskać od Korei Północnej broń i pociski różnego rodzaju.

"W ramach tej proponowanej umowy, Rosja otrzymałaby ponad dwa tuziny typów broni i amunicji" - powiedział rzecznik NSC. Dodał, że Kreml oferuje w zamian m.in. dostawy żywności.

W czwartek w związku z tymi informacjami resort finansów USA nałożył sankcje na obywatela Słowacji Ashota Mkrtycheva, który miał pośredniczyć w rozmowach między reżimami. W zamian za broń, Pjongjang miał otrzymać od Moskwy samoloty komercyjne, surowce i inne towary, w tym żywność.

"Rosja straciła ponad 9 tys. sztuk ciężkiego sprzętu wojskowego od początku tej wojny i po części dzięki wielostronnym sankcjom i kontrolom eksportu, Putin jest coraz bardziej zdesperowany, by je zastąpić" - stwierdziła w komunikacie szefowa resortu finansów Janet Yellen.

"Plany takie jak ta umowa, do której dążyła ta osoba, pokazuje, że Putin zwraca się do dostawców ostatniego wyboru, takich jak Iran czy KRLD" - dodała. Yellen zapowiedziała dalsze działania zmierzające do "degradacji" rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego i powstrzymania prób dostaw broni z Korei Płn. i innych krajów.

Jak stwierdził rzecznik Kirby, Mkrtychev nie był zaangażowany we wcześniejsze dostawy amunicji artyleryjskiej i rakiet z Korei Północnej dla najemniczej Grupy Wagnera, o których Biały Dom informował w grudniu 2022 roku

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński