USA: Biały Dom: rozkaz prezydenta Kazachstanu, by strzelać do demonstrantów "niepokojący"

Rozkaz prezydenta Kazachstanu Kasyma-Żomarta Tokajewa jest niepokojący, a USA wzywają kazachskie władze do powściągliwości - przekazała w piątek wicerzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre.

"Ten rozkaz jest niepokojący i świat będzie się bacznie przyglądał, czy nie dochodzi do złamania praw człowieka i prawa do sprawiedliwego procesu. USA wzywają siły rządowe do powściągliwości w utrzymaniu stabilności" - powiedziała Jean-Pierre podczas briefingu prasowego na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One.

W ten sposób odniosła się do wypowiedzi prezydenta Kazachstanu Kasyma-Żomarta Tokajewa, który w piątek w przemówieniu do narodu ogłosił, że dał organom ochrony prawa i armii rozkaz strzelania do "terrorystów" bez ostrzeżenia tak, aby zabić.

Wcześniej o umiar do władz zaapelował również szef dyplomacji USA Antony Blinken. Stwierdził też, że Waszyngton ze zdziwieniem przyjął prośbę kazachskich władz o interwencję wojsk Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ros. ODKB).

Mamy pytania co do natury prośby o tę interwencje i próbujemy się dowiedzieć więcej. Dlaczego do niej doszło? Wydawałoby się, że kazachskie władze mają zdolności, by odpowiedzieć na protesty i robić to w sposób, który szanuje prawa protestujących, zachowując porządek" - powiedział Blinken.

Dodał, że choć wysłanie wojsk rosyjskich do Kazachstanu i sytuacja na Ukrainie, to dwie różne sprawy, to problemem może być zakończenie tej misji.

"Myślę, że jedna z lekcji najnowszej historii jest taka, że kiedy już Rosjanie są w twoim domu, czasami bardzo trudno jest sprawić, by sobie poszli" - powiedział.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński