USA: Biały Dom: Trump nie wzywał do przyjęcia krajów Bliskiego Wschodu do NATO

Część mediów w USA uznała czwartkową wypowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa za wezwanie do poszerzenia NATO o kraje Bliskiego Wschodu. Biały Dom zaprzeczył jednak, że prezydent nakłaniał do takiego kroku - pisze dziennik "Wall Street Journal".

"Myślę, że NATO powinno zostać poszerzone i obejmować Bliski Wschód" - powiedział Trump w czwartek dziennikarzom w Białym Domu, dodając, że chciałby więcej sił NATO w tym regionie.

O roli Sojuszu Północnoatlantyckiego na Bliskim Wschodzie amerykański prezydent rozmawiał w środę przez telefon z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

"Myślę, że tak właściwie (Stoltenberg) był tym (pomysłem) podekscytowany" - przekazał Trump. Dodał, że "ma już na to nazwę" - NATOME (dodatek "ME" od Middle East, czyli po ang. Bliski Wschód - PAP).

Część mediów w USA zinterpretowała słowa Trumpa jako propozycję włączenia do NATO państw z Bliskiego Wschodu. "Prezydent Donald Trump w czwartek zaproponował poszerzenie członkostwa w NATO, by obejmowało kraje Bliskiego Wschodu (...)" - uznał portal Politico.

Jak pisze jednak "Wall Street Journal", urzędnik z Białego Domu wyjaśnił po wypowiedzi Trumpa, że prezydent "nie wzywał do przyjęcia nowych członków, ale powtarzał raczej swoje żądanie, by Sojusz robił więcej na Bliskim Wschodzie". Nowojorska gazeta przyznaje, że postulaty Trumpa to i tak "zmiana w misji Sojuszu".

Stoltenberg zapowiedział w czwartek na konferencji prasowej w Brukseli, że NATO może brać większy udział w budowaniu stabilności na Bliskim Wschodzie oraz w walce z międzynarodowym terroryzmem. "Wczoraj rozmawiałem z prezydentem Trumpem. Poprosił NATO o większe zaangażowanie na Bliskim Wschodzie. Sojusz może w większym stopniu przyczynić się do stabilności w tym regionie i walki z międzynarodowym terroryzmem, a my zastanawiamy się nad tym, co możemy zrobić więcej" - powiedział szef Sojuszu.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski