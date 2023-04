USA: Biały Dom: wiceprezydent Harris i premier Morawiecki rozmawiali na temat transatlantyckiej polityki wobec Chin

Wiceprezydent USA Kamala Harris i premier Mateusz Morawiecki omówili m.in. potrzebę bliskiej transatlantyckiej współpracy w sprawie wyzwań stawianych przez Chiny - podał Biały Dom w komunikacie z wtorkowego spotkania. Według komunikatu przywódcy mieli również rozmawiać o dalszych sankcjach na Rosję i Białoruś.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak przekazał Biały Dom, wiceprezydent Harris potwierdziła zobowiązanie USA, płynące z Artykułu V Traktatu Północnoatlantyckiego, z zadowoleniem przyjęła rosnącą współpracę wojskową z Polską i podziękowała Morawieckiemu za przewodnią rolę Polski we wspieraniu Ukrainy.

"Przywódcy potępili kontynuowaną brutalną agresję Rosji przeciwko Ukrainie i omówili wspólną determinację, by nadal nakładać koszty na Rosję za pogwałcenie przez nią międzynarodowych zasad i norm, a także na białoruski reżim za jego szkodliwe działania" - czytamy w komunikacie.

Harris miała też docenić role Polski w zmniejszaniu energetycznej zależności Europy od Rosji. Pogratulowała również Polsce wyboru amerykańskiej firmy Westinghouse jako partnera przy budowie elektrowni atomowej.

Biały Dom dodał, że polski premier i amerykańska wiceprezydent omówili także "wagę ścisłego transatlantyckiego zbliżenia w sprawie wyzwań stawianych przez Chiny".

Temu ostatniemu punktowi wiele uwagi poświęcił we wtorek szef polskiego rządu podczas briefingu po spotkaniu w Białym Domu. Morawiecki stwierdził, że Polska oferuje Ameryce bliski sojusz, który dotyczy nie tylko polityki wobec Rosji, ale też i Chin. Mówił także, że w Radzie Europejskiej będzie przekonywać przywódców państw UE do przyjęcia planu i zbliżenia stanowisk do USA.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński