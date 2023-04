USA: Biały Dom wsparł posłów ze stanu Tennessee wyrzuconych z parlamentu za protest przeciw broni palnej

Republikańska większość w kongresie stanowym Tennessee zagłosowała w czwartek za pozbawieniem mandatu dwóch posłów, którzy protestowali w parlamencie wraz ze zwolennikami zaostrzenia prawa do posiadania broni palnej. W piątek na spotkanie z wyrzuconymi kongresmenami udała się wiceprezydent USA Kamala Harris.

Justin Jones i Justin Pearson zostali wyrzuceni ze stanowej legislatury, ponieważ wzięli udział w demonstracji zorganizowanej po strzelaninie w szkole w Nashville, w której zginęło troje dzieci i troje dorosłych. Posłanka Gloria Johnson, która również uczestniczyła w tym proteście, ale nie została wyrzucona ze stanowego kongresu, powiedziała w wywiadzie dla CNN, że zapewne przetrwała głosowanie, ponieważ w odróżnieniu od wyrzuconych kolegów jest biała.

Wiceprezydent Harris spotka się z Jonesem i Pearsonem oraz ludźmi, którzy wzięli udział w demonstracji na rzecz ograniczenia dostępu do broni - poinformowała jej rzeczniczka Kirsten Allen.

Republikańscy kongresmeni uciekli się do procedury wykorzystanej tylko kilka razy po wojnie secesyjnej, aby - jak ogłosili - nie dopuścić do stworzenia precedensu, który pozwoliłby w przyszłości kongresmenom stanowym na przerywanie protestami sesji lokalnego parlamentu - podaje Associated Press.

Jones, Pearson i Johnson 30 marca wkroczyli na mównicę z megafonem i wykrzykiwali hasła w związku z masakrą w szkole podstawowej w Nashville, stolicy stanu. Demokraci zaprosili do gmachu grupę demonstrantów, którzy z galerii wspólnie z politykami nawoływali do zmiany prawa. Demonstranci - w dużej mierze studenci i uczniowie - byli obecni na galerii i pod gmachem parlamentu w także podczas czwartkowych obrad.

Decyzję stanowego parlamentu ostro skrytykował Biały Dom. "Fakt, że doszło do tego głosowania, jest szokujący, antydemokratyczny i bez precedensu. W całym Tennessee i w całej Ameryce nasze dzieci płacą cenę za działania republikańskich deputowanych, którzy nadal odmawiają podjęcia działań na rzecz mocniejszych praw dotyczących broni palnej" - powiedziała rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre.