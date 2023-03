USA: Biały Dom: zachęcamy Turcję i Węgry do szybkiej ratyfikacji akcesji Szwecji do NATO

Stany Zjednoczone z zadowoleniem przyjmują zapowiedź prezydenta Erdogana wysłania protokołów akcesyjnych Finlandii do tureckiego parlamentu, ale wzywają też Turcję do szybkiej ratyfikacji akcesji Szwecji - przekazał w piątek w oświadczeniu doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan. Do ratyfikacji akcesji obu krajów wezwał też Węgry.

"Stany Zjednoczone z zadowoleniem przyjmują zapowiedź prezydenta Erdogana o wysłaniu protokołów akcesyjnych Finlandii do tureckiego parlamentu i mają nadzieję na szybkie zakończenie tego procesu" - napisał Sullivan w oświadczeniu. Doradca prezydenta Bidena wezwał jednocześnie Stambuł do szybkiej decyzji również w sprawie kandydatury Szwecji.

"Dodatkowo zachęcamy Węgry, by zakończyły swój proces ratyfikacyjny dla Finlandii i Szwecji bez zwłoki (...) Stany Zjednoczone uważają, że oba kraje powinny zostać członkami NATO tak szybko, jak to możliwe" - zaznaczył.

Turcja i Węgry są ostatnimi dwoma państwami, których parlamenty nie zatwierdziły dotąd członkostwa dwóch państw północnoeuropejskich w NATO. W piątek prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan po rozmowie w Ankarze z prezydentem Finlandii Saulim Niinisto poinformował o rozpoczęciu w tureckim parlamencie procesu ratyfikacji akcesji Finlandii do NATO.

Komentując rozpatrywanie wniosku szwedzkiego, Erdogan powiedział, że "rozmowy ze Sztokholmem będą kontynuowane na bazie zasad sojuszu i naszego podejścia do walki z terroryzmem". "Wysłaliśmy Szwecji listę 120 terrorystów i żaden z nich nie został poddany ekstradycji" - podkreślił prezydent Turcji.

Ankara domaga się od Sztokholmu wydania bojowników kurdyjskich, których uważa za terrorystów.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński