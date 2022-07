USA: Biały Dom: zapewnienie testów i szczepionek to priorytet w związku rozprzestrzenianiem się Omikronu

Biały Dom ogłosił we wtorek, że priorytetem administracji USA będzie zapewnienie Amerykanom dostępu do testów i szczepionek w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się dwóch subwariantów Omikronu, BA.4 i BA.5. Odpowiadają one obecnie za 80 proc. zakażeń.

Biały Dom podał też, że pojawiają się dowody na to, iż subwariant BA.5 pokonuje barierę immunologiczną, nawet tę, która została nabyta po przebyciu Covid-19, toteż istnieje poważne ryzyko, że liczba zakażeń będzie w najbliższych tygodniach rosła.

Rząd uznaje za priorytet zapewnienie obywatelom dostępu do dawek przypominających szczepionek na koronawirusa, domowych testów i wysokiej jakości masek, a także otoczenie szczególną opieką osób o obniżonej odporności - głosi komunikat Białego Domu.

Według federalnych Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) sam subwariant BA.5 powoduje obecnie około 65 proc. wszystkich zakażeń w USA. Podaje też, że średnia siedmiodniowa liczba hospitalizacji osób chorych na Covid-19 podwoiła się od maja.