USA: Biden: Ameryka zawsze będzie stała z Polakami przeciwko wspólnym zagrożeniom

Ameryka będzie zawsze stała z Polakami przeciwko wspólnym zagrożeniom - oświadczył z okazji Dnia Pamięci generała Kazimierza Pułaskiego Joe Biden, kandydat Demokratów na prezydenta USA.

"Dziś dołączamy do Amerykanów polskiego pochodzenia w świętowaniu generała Pułaskiego, którego bohaterstwo zbudowało amerykańską kawalerię i uratowało życie Jerzego Waszyngtona" - napisał w niedzielę na Twitterze ubiegający się o Biały Dom Biden.

Demokrata dodał, że "Ameryka zawsze będzie stała z Polakami w obliczu wspólnych zagrożeń".

Wcześniej prezydent USA Donald Trump wydał proklamację ogłaszającą 11 października Dniem Pamięci gen. Kazimierza Pułaskiego. "Życie polsko-amerykańskiego bohatera, generała Kazimierza Pułaskiego, jest świadectwem ideałów naszego Narodu i wzorem wolności człowieka. Oddanie generała Pułaskiego krajowi - i wspólne wartości, na których nasz Naród i Polska zostały zbudowane - uwydatniają nasze wspólne zaangażowanie w sprawę wolności" - napisał w niej.

Tradycja proklamowania co roku 11 października Dniem Pamięci o Generale Pułaskim została rozpoczęta w 1929 roku. W 2009 roku Kongres USA przyznał generałowi Pułaskiemu honorowe obywatelstwo USA; tylko osiem osób w historii Stanów Zjednoczonych otrzymało takie wyróżnienie.

Kazimierz Pułaski przybył do Ameryki w 1777 roku, aby walczyć u boku amerykańskich patriotów z wojskami monarchii brytyjskiej. W bitwie pod Brandywine 15 września 1777 r. uratował życie Jerzemu Waszyngtonowi za co dowódca sił rewolucyjnych awansował go na generała kawalerii.

Śmiertelnie ranny w bitwie pod Savannah w stanie Georgia w czasie szarży kawalerii 9 października 1779 r., zmarł w dwa dni później.

Pomniki Pułaskiego stoją w Savannah i w centrum Waszyngtonu, a jego imieniem nazwanych jest wiele miast, mostów i ulic w USA.

Mateusz Obremski