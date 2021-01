USA: Biden chce, by kraj osiągnął odporność zbiorową do końca lata

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zapowiedział w poniedziałek, że USA mogą wkrótce zwiększyć tempo szczepień do 1,5 mln dziennie i osiągnąć odporność zbiorową do końca lata br. Przestrzegł jednak, że do tego czasu liczba ofiar pandemii może sięgnąć 600 tys.

Biden pierwotnie obiecywał, że w ciągu pierwszych stu dni jego prezydentury zaszczepionych zostanie 100 mln Amerykanów. Mimo sceptycyzmu wśród części ekspertów w ciągu ostatniego tygodnia jego urzędowania w USA udawało się szczepić średnio milion osób dziennie.

"Myślę, że może nam się udać osiągnąć 1,5 mln (szczepień) dziennie zamiast 1 mln" - powiedział Biden. "Na pewno musimy spełniać cel 1 mln, by być na drodze do osiągnięcia odporności zbiorowej do końca lata" - dodał.

Do niedzieli w USA podano 21,85 mln dawek szczepionek, a 5,6 proc. ludności otrzymało przynajmniej jedną dawkę.

Prezydent przestrzegł, że do końca pandemii "zostało jeszcze trochę czasu" i do tego czasu liczba ofiar śmiertelnych w związku z Covid-19 może sięgnąć 600-660 tys. Od początku pandemii w USA w związku z infekcją koronawirusem zmarło ponad 430 tys. osób.