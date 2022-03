Joe Biden: Covid-19 nie kontroluje już naszego życia

Pandemia się nie skończyła, ale Covid-19 nie kontroluje już naszego życia - powiedział w środę prezydent USA Joe Biden, ogłaszając nową fazę pandemii. Przyjął też na oczach kamer drugą dawkę wzmacniającą szczepionki przeciwko koronawirusowi.

"Dzięki strategii, którą wdrożyliśmy co do szczepień i testów, jesteśmy w nowym momencie pandemii. To nie znaczy, że Covid-19 się skończył; oznacza, że Covid-19 nie kontroluje naszego życia" - powiedział Biden. W większości kraju już przed kilkoma tygodniami zniesiono większość restrykcji, w tym rekomendację noszenia maseczek w miejscach zamkniętych.

Prezydent ogłosił w środę uruchomienie nowej rządowej strony, za pomocą której Amerykanie mogą umówić się na szczepienie lub zamówić darmowe testy. Wezwał też Kongres do wyznaczenia dalszych wydatków na walkę z pandemią i przygotowanie do następnych kryzysów zdrowotnych.

Po krótkim przemówieniu Biden przyjął na oczach kamer czwartą dawkę szczepionki Pfizera, pół roku po otrzymaniu trzeciej dawki.

"Słyszałem, że niektórych ludzi widok wbijanej igły zniechęca do szczepień. Jeśli to was dotyczy, przepraszam (...) ale to w ogóle nie bolało" - powiedział prezydent.