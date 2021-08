USA: Biden do gubernatorów: pomóżcie albo nie przeszkadzajcie w walce z pandemią

Prezydent Joe Biden zaapelował we wtorek do republikańskich gubernatorów niektórych stanów, by pomogli albo nie przeszkadzali w walce z epidemią blokując np. wprowadzanie nakazu noszenia masek. USA borykają się obecnie z epidemią niezaszczepionych - zaznaczył.

Biden mówił na temat kampanii szczepień i wzmagającej się w USA fali nowych zakażeń Covid-19 we wtorek w Białym Domu. Zwrócił uwagę na działania niektórych władz stanowych, które mimo nowej fali uniemożliwiły władzom lokalnym i szkołom wprowadzenie nakazu noszenia masek.

"Co my robimy? Potrzebujemy jasnego przywództwa, ale niektórzy gubernatorzy tego nie robią. Zwracam się do nich: proszę was, pomóżcie. A jeśli nie, przynajmniej nie wchodźcie w drogę tym, którzy próbują pomoc" - apelował Biden.

Zwrócił uwagę, że Floryda i Teksas, których gubernatorzy Ron DeSantis i Greg Abbott podjęli takie działania, odpowiadają obecnie za 1/3 wszystkich infekcji w kraju.

Mówiąc na temat sytuacji sanitarnej w USA, prezydent podkreślił, że obecna fala - w której sytuacja najpierw "pogorszy się, zanim się polepszy" - jest inna od poprzednich, bo dzięki szczepieniom mniejsza jest liczba hospitalizacji i zgonów. Cytował przy tym statystyki wskazujące, że 95 proc. pacjentów z Covid-19 w szpitalach to osoby niezaszczepione. Wskazał też, że najgorsza sytuacja panuje na obszarach o najniższym wskaźniku szczepień: w najbardziej wyszczepionym stanie Vermont, liczba przypadków Covid-19 wynosi 5 na 100 tys. mieszkańców, podczas gdy w Arkansas - gdzie proporcja zaszczepionych jest niemal dwukrotnie niższa, wskaźnik infekcji jest 20 razy wyższy.

"To, co obserwujemy, to pandemia niezaszczepionych (...) To tragedia. Umierają i będą umierać ludzie, którzy nie muszą umierać" - mówił Biden. "Umierając w szpitalach ludzie błagają lekarzy o szczepionkę, a ci, patrząc im w oczy, są zmuszeni im powiedzieć, że jest już za późno" - dodawał.

Prezydent z optymizmem odnotował jednak, że fala nowych infekcji spowodowała wzrost liczby szczepiących się osób, zwłaszcza w stanach, gdzie dotąd robiło to najmniej ludzi. Wskazał m.in. na stany Południa, takie jak Luizjana, Arkansas czy Alabama, gdzie w ciągu ostatnich dwóch tygodni odnotowano dwukrotny wzrost liczby pacjentów otrzymujących pierwszą dawkę preparatu.

Biden podziękował też firmom oraz władzom stanowym, które wprowadziły wymogi szczepień dla pracowników.

"Wiem, że to nie jest łatwe i że bierzecie na siebie ryzyko. Ale miejcie świadomość, że macie nasze wsparcie" - powiedział Biden.

Prezydent podsumował też dotychczasowe wyniki akcji wysyłania przez USA szczepionek do innych krajów. Podkreślił, że Stany Zjednoczone przekroczyły zakładany cel wysłania 80 mln dawek i dotychczas podarowały 110 mln dawek preparatów przeciwko Covid-19 aż 65 różnym krajom.

"Są wśród nich kraje, z którymi mamy problemy. (...) Ale musimy atakować tego wirusa globalnie. On nie zna granic, nie ma wystarczająco wysokiego muru czy szerokiego oceanu władnego go zatrzymać" - powiedział prezydent.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński