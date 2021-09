USA: Biden: gubernatorzy przeciwni obowiązkowi szczepień nonszalancko podchodzą do zdrowia dzieci

Prezydent USA Joe Biden skrytykował w piątek gubernatorów sprzeciwiających się obowiązkowi szczepień, zarzucając im, że uprawiają polityczną grę i nonszalancko podchodzą do zdrowia dzieci i innych obywateli. Prezydent wezwał władze wszystkich stanów do wprowadzenia obowiązkowych szczepień w szkołach.

"Jestem bardzo zawiedziony, że niektórzy republikańscy gubernatorzy tak bardzo nonszalancko podchodzą do zdrowia tych dzieci. (...) To nie jest gra" - powiedział Biden podczas wizyty w szkole średniej Brookland w Waszyngtonie. Prezydent skomentował w ten sposób zapowiedzi części gubernatorów o tym, że będą próbowali zablokować jego decyzję o wprowadzeniu obowiązku szczepień lub regularnych testów dla większości pracowników prywatnych firm w USA.

Podczas wizyty w Brookland Biden mówił o swoim planie, który ma zapewnić bezpieczną naukę w szkołach mimo fali pandemii, która przetacza się przez kraj, w tym o regularnych testach na obecność koronawirusa dla uczniów i nauczycieli. Wezwał przy tym władze wszystkich stanów, by wprowadziły obowiązek szczepień w szkołach dla nauczycieli i dzieci powyżej 12. roku życia. Jak dotąd takie przepisy wprowadziły jedynie pojedyncze okręgi szkolne, głównie w Kalifornii. W czwartek zrobił to drugi największy okręg w kraju, w Los Angeles.

Biden przyznał, że noszenie maseczek w szkole może być męczące i niewygodne, podkreślił jednak, że jest to konieczne dla bezpieczeństwa uczniów. Zaprosił też do Białego Domu wszystkich zaszczepionych uczniów szkoły Brookland.

"Będę miał przez to przechlapane u Secret Service i nie wiem jeszcze, jak to zrobimy pod względem organizacyjnym (...) pójdziemy do Ogrodu Różanego, może pozwolimy wam polatać śmigłowcem" - żartował prezydent.

Według ostatniego raportu Amerykańskiej Akademii Pediatrycznej w minionym tygodniu liczba przypadków Covid-19 wśród dzieci przekroczyła 250 tys., osiągając najwyższy poziom od początku pandemii. Jak podał dziennik "Washington Post", rekordowa jest też liczba dzieci chorych na Covid-19 w szpitalach, która wynosi obecnie ok. 2,4 tys. Z powodu wysokich liczb infekcji setki szkół w całym kraju powróciły tymczasowo do zdalnego trybu nauczania.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński