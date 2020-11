USA: Biden: jesteśmy na dobrej ścieżce, by wygrać wybory

Jesteśmy na dobrej ścieżce, by wygrać wybory - oświadczył kandydat Demokratów na prezydenta USA Joe Biden, apelując do swoich sympatyków o cierpliwość. Dodał, że "było wiadomo, że będzie to długo trwało".

Biden wzywał do zliczenia każdego głosu. Ocenił, że są szanse, by zwyciężył w Georgii.

Były wiceprezydent przemawia do swoich sympatyków w Wilmington w Delaware.