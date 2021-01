USA: Biden: Mam nadzieję, że Ossoff wygra w Georgii i Demokraci zdobędą większość w Senacie

Mam nadzieję, że kandydat Demokratów do senatu USA Jon Ossoff wygra w Georgii i Demokraci będą mieli większość w obu izbach Kongresu - ogłosił w środę prezydent-elekt Joe Biden. Dodał, że będzie pracował z dwoma partiami, w duchu jedności, by walczyć z pandemią koronawirusa.

Amerykański Kongres w środę ma dopełnić formalności uznania Bidena za zwycięzcę listopadowych wyborów prezydenckich w USA.

Po tym, gdy Kongres ostatecznie zatwierdzi wynik wyborów, przyjdzie czas na to, "by ruszyć dalej" - czytamy w oświadczeniu Bidena, opublikowanym na jego stronie internetowej.

"Amerykanie domagają się działań i jedności. Jestem bardziej niż kiedykolwiek wcześniej pewien, że możemy zapewnić jedno i drugie" - oznajmił Biden.

Prezydent-elekt pogratulował zwycięstwa Demokracie Raphaelowi Warnockowi, który według mediów wygrał jedno z dwóch miejsc w Senacie USA z Georgii we wtorkowej dogrywce wyborów w tym stanie. Napisał, że liczy również na zwycięstwo drugiego kandydata Demokratów - Ossoffa, który po zliczeniu 98 proc. głosów prowadzi, a jego przewaga wynosi nieco ponad 17 tys. głosów i media nie ogłosiły jeszcze jego wygranej.

"Gratuluję mieszkańcom Georgii, którzy po raz kolejny tak licznie stawili się przy urnach (...), domagając się działań i wzywając swoich reprezentantów do zakończenia impasu i ruszenia do przodu" - napisał Biden.

Polityk również ocenił, że wynik wyborów w Georgii pokazuje, że "najprawdopodobniej w Izbie Reprezentantów i w Senacie będę znów przewodzili Demokraci", co "oczywiście go cieszy". Biden jeszcze raz podkreślił jednak, że zamierza pracować z przedstawicielami obu partii, by walczyć z pandemią i jej ekonomicznymi skutkami oraz zatwierdzić nową administrację.

Wygrana Ossoffa oznaczałaby przejęcie przez Demokratów kontroli nad Senatem. Demokraci mają również większość w Izbie Reprezentantów.