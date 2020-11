USA: Biden: mój zespół wytyczy politykę zagraniczną dla kolejnego pokolenia

Prezydent-elekt Joe Biden oświadczył we wtorek, że jego zespół wytyczy politykę zagraniczną USA dla następnego pokolenia. Podczas konferencji prasowej przedstawił osoby, którym powierzy w swojej administracji to zadanie.

Po przemówieniu Bidena wystąpił m.in. kandydat na sekretarza stanu Antony Blinken, kandydat na ministra bezpieczeństwa krajowego Alejandro Mayorkas oraz Linda Thomas-Greenfield, która ma zostać ambasadorem USA przy ONZ.

"Ten zespół spowoduje, że będziemy dumni z bycia Amerykanami" - oświadczył 78-letni Demokrata. Zapewnił, że jego ekipa "dla następnego pokolenia na nowo wymyśli amerykańską politykę zagraniczną".

"Będą mi mówili to, co potrzebuję wiedzieć, a nie to, co chcę wiedzieć" - dodał Biden.