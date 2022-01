USA: Biden nazwał dziennikarza telewizji Fox News "głupim sukinsynem"

Prezydent USA nazwał w poniedziałek dziennikarza telewizji Fox News "głupim sukinsynem", błędnie myśląc, że miał wyłączony mikrofon. Joe Biden odniósł się w ten sposób do pytania zadanego przez dziennikarza na temat inflacji.

Do zdarzenia doszło w momencie, kiedy korpus prasowy był wyprowadzany z sali w Białym Domu, gdzie rozpoczęło się posiedzenie gabinetu Bidena na temat inflacji i wzmacniania konkurencji na rynku.

Kiedy korespondent Fox News Peter Doocy, krzycząc, zapytał prezydenta, czy uważa inflację za polityczne obciążenie, Biden odparł z sarkazmem, najwyraźniej myśląc, że ma wyłączony mikrofon:

"Nie, to wielki atut. Większa inflacja. Co za głupi sukinsyn" - powiedział Biden.

Jest to już drugi taki incydent w ostatnich dniach z udziałem Bidena i dziennikarzy ostro krytycznej wobec niego stacji. W ubiegłym tygodniu Biden stwierdził - znów przy włączonym mikrofonie i w podobnej sytuacji - że reporterka Jacqui Heinrich zadała "głupie pytanie", kiedy zapytała go, "dlaczego czeka na to, by Putin wykonał pierwszy ruch".

Inflacja, która w grudniu w USA osiągnęła 7 proc. w skali roku - najwyższy poziom od 40 lat - jest jednym z głównych problemów politycznych prezydenta, a sondaże wskazują, że większość wyborców obwinia za nią właśnie jego.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński