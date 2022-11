USA: Biden: Nie daliśmy Ukrainie samolotów, bo nie chcemy III wojny światowej

Odmówiliśmy Ukrainie przekazania samolotów, bo nie chcemy III wojny światowej - powiedział w środę prezydent USA Joe Biden podczas konferencji prasowej w Białym Domu. Dodał też, że USA nie zgodziły się też przekazać Ukraińcom rakiet długiego zasięgu.

Biden odniósł się w ten sposób do wcześniejszych słów lidera Republikanów w Izbie Reprezentantów Kevina McCarthy'ego, który zapowiadał, że po dojściu do władzy jego partia nie będzie wypisywać dla Ukrainy "czeków in blanco".

"Nie dawaliśmy Ukrainie czeków in blanco. Na przykład, zostałem zapytany, czy dostarczymy amerykańskie samoloty, by zabezpieczyć niebo nad Ukrainą. Powiedziałem: nie, nie zrobimy tego, nie będziemy wplątywać się w III wojnę światową". Jak dodał, choć USA dostarczyły Ukrainie systemy obrony powietrznej i systemy HIMARS, odmówiły jej dostarczenia rakiet długiego zasięgu, bo "nie chcemy, żeby zaczęli bombardować terytorium Rosji".