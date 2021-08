USA: Biden: Nie wybaczymy terrorystom, zapłacą za to karę

Nie zapomnimy tego, nie wybaczymy, zmusimy was, byście za to zapłacili - powiedział w czwartek prezydent USA Joe Biden, zwracając się do autorów zamachu z Kabulu. Jak dodał, zamach nie przerwie misji ewakuacyjnej.

Biden powiedział, że polecił dowódcom wojskowym przygotowanie planu uderzenia odwetowego wobec przywódców Państwa Islamskiego.