USA: Biden nominuje ekspertów do spraw cyberbezpieczeństwa

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden mianował w poniedziałek dwoje byłych pracowników Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (National Security Agency, NSA) - Chrisa Inglisa i Jen Easterly na stanowiska związane z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa w USA.

Jak podał Reuters, Inglis będzie krajowym dyrektorem ds. cyberprzestrzeni zaś Easterly, która w NSA była odpowiedzialna za przeciwdziałanie terroryzmowi, będzie kierowała Agencją Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA) w ministerstwie bezpieczeństwa krajowego.

Nominacje te nastąpiły w momencie, gdy administracja Bidena zmaga się z następstwami włamania do programu firmy SolarWinds w 2020 r. przez rosyjskich hakerów. AP przekazała, że nie jest znana pełna skala ataku, o który Waszyngton oskarżył Rosję. Wiadomo jednak, że wykorzystując lukę w systemie, hakerzy zdołali zinfiltrować sieci co najmniej dziewięciu rządowych agencji i wielu firm prywatnych.

"Jestem dumny z tego, co budujemy w tym rządzie w sferze cyberbezpieczeństwa" - oświadczył doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. "Jesteśmy zdeterminowani do ochrony amerykańskich sieci oraz by sprostać wyzwaniom, które rzucają nam nasi przeciwnicy w cyberprzestrzeni. To jest właśnie zespół, który tego dokona" - dodał.