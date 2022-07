USA: Biden: odejście Johnsona nie zmieni współpracy z Londynem ws. wsparcia Ukrainy

Stany Zjednoczone nadal będą utrzymywać bliskie relacje i współpracę z Wielką Brytanią, w tym w sprawie wsparcia Ukrainy - oświadczył w czwartek prezydent USA Joe Biden, komentując zapowiedź odejścia Borisa Johnsona ze stanowiska brytyjskiego premiera.

"Stany Zjednoczone i Zjednoczone Królestwo są najbliższymi z przyjaciół, a specjalne relacje między naszymi narodami pozostają silne i trwałe. Oczekuję kontynuowania naszej bliskiej współpracy z rządem Zjednoczonego Królestwa" - powiedział Biden w oświadczeniu przekazanym przez Biały Dom. "To dotyczy również utrzymania silnego, zjednoczonego podejścia do wspierania narodu Ukrainy, kiedy broni się on przed brutalną wojną Putina przeciwko ich demokracji, oraz pociągania Rosji do odpowiedzialności" - dodał.